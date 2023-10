Op een boerderij in Heikruis zijn gisteren opnieuw schapen in beslag genomen. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “Dit keer nemen we 40 schapen in bescherming. Het gaat om dezelfde mensen die al talloze keren tegen de lamp gelopen zijn”, zegt Weyts. Het gezin heeft een verbod om nog dieren te houden, in totaal werden op de boerderij al meer dan 1.000 dieren in beslag genomen.

Opnieuw schapen in beslag genomen bij landbouwersgezin in Heikruis: "We geven deze strijd nooit op"

In Heikruis werden de voorbije jaren al minstens vijftien keer dieren in beslag genomen bij een landbouwersfamilie in de Eeckhoudtsraat. Begin 2020 werd het gezin als eerste in ons land veroordeeld tot een celstraf voor dierenverwaarlozing. Ze kregen ook al verschillende keren een fikse geldboete en meermaals een levenslang verbod om nog dieren te mogen houden. Een verbod dat ze blijkbaar aan hun laars blijven lappen, want gisteren werden opnieuw dieren in beslag genomen.

De inspectiediensten haalden er een 40-tal schapen weg. "Ze proberen dat verbod te omzeilen door de dieren aan te kopen op naam van hun net meerderjarige zoon, maar daar ze we achtergekomen", zegt Weyts. "Als zij hardleers blijven, dan blijven wij vasthoudend. Deze boeren kregen met goede redenen een verbod om dieren te houden en we zullen dit altijd handhaven. Echte verwaarlozing hebben we niet vastgesteld, maar met hun verleden is dat maar een kwestie van tijd."

De dieren worden opgevangen bij onder meer de Ark van Pollare in Lennik. “We houden voortdurend een oogje in het zeil en gaan dat blijven doen. De mensen die hun identiteit verlenen om dieren aan te kopen voor het gezin, gaan we ook bestraffen. Als ze nog eens dieren in huis halen, gaan we ze daar opnieuw weghalen. We geven nooit op in onze strijd voor dierenwelzijn”, besluit minister Weyts.

"Niet te geloven"

Ook vanuit de gemeente kwam er intussen reactie op de inbeslagname. "Dit is niet te geloven", reageert schepen van Dierenwelzijn Greta Cochez. "Als schepen en als landbouwer raakt dit mij. De dieren zelf waren deze keer niet verwaarloosd, maar een verbod is een verbod en dat kwam er duidelijk niet zomaar. We blijven samenwerken met politie en overheidsdiensten, daar zetten we als diervriendelijke gemeente op in."

Foto: Archief RINGtv