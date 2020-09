De voorbije twaalf jaar is de armoede in onze regio sterker toegenomen dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit de armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen. De gemeenten rond Brussel kampen, net als de gemeenten rond Antwerpen, met grootstedelijke problematieken die steeds verder uitdijen.

Armoede in Halle-Vilvoorde sterker toegenomen dan in de rest van Vlaanderen

De armoedebarometer bundelt 16 indicatoren, zoals cijfers over kinderarmoede, sociale woningen en leeflonen. Die parameters geven aan of een gemeente erop vooruit of achteruit is gegaan in de voorbije twaalf jaar. In bijna alle Vlaamse gemeenten, concreet in 275 van de 300, is de armoede toegenomen. Londerzeel, dat donkerpaars kleurt op de kaart, merkt ook zelf dat het aantal inwoners in armoede blijft stijgen.

“We voelen jaar na jaar dat de armoede toeneemt. Bijna bij elke bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW, nvdr.) zien we dat we meer dossiers te verwerken krijgen”, zegt Els Van den Broeck, Schepen van Welzijn en Sociale Zaken in Londerzeel. “Onze maatschappelijke werkers krijgen meer en meer mensen over de vloer om een aanvraag te doen.”

In onze regio stijgt de armoede het sterkst in gemeenten die aan Brussel grenzen, zoals Vilvoorde en Dilbeek. Koepelorganisatie Decenniumdoelen publiceert de armoedebarometer. Ook hen valt de cijfers in Halle-Vilvoorde op. “Brussel en Antwerpen zijn twee Vlaamse grootsteden die pompen zijn van armoede. Van daaruit dijt die armoede uit naar omliggende gemeenten”, zegt Michel Debruyne van Armoedebarometer. “Lokaal kan je veel dingen doen. Kleinere dingen, maar het budget blijft beperkt. Dus wij hopen zeker ook op nog meer impulsen vanuit de overheid om hieraan iets te doen.”

Decenniumdoelen roept de politiek dan ook op om dringend in actie te schieten. Op federaal niveau willen ze de sociale minima omhoog en moeten de OCMW's beter ondersteund worden.