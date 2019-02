Arrestatie na achtervolging in Ternat en Affligem

De bestuurder probeerde zich te onttrekken aan een verkeerscontrole op de Bellestraat in Affligem en nam de vlucht via de E40 in de richting van Ternat. Tijdens de achtervolging veroorzaakte de bestuurder een aanrijding op de snelweg en pleegde nadien vluchtmisdrijf. Er kwamen verschillende interventieploegen van de politiezone TARL aan te pas om het voertuig te onderscheppen. Dat gebeurde op de Essenestraat in Ternat, maar de persoon verzette zich met geweld.

Ook tijdens de overbrenging naar het hoofdcommissariaat in Liedekerke bleef de gearresteerde zich fel verzetten en bracht schade toe aan het politievoertuig. In het toegetakelde voertuig werd een grote som cash geld aangetroffen en in beslag genomen. De betrokkene wordt gedagvaard voor de correctionele rechter in Brussel.