Asbest in ondergrond: Stoeterij Gravenbos sluit de deuren

Stoeterij Gravenbos in Humbeek sluit de deuren. De eigenaars zetten de uitbating stop nadat op de terreinen van de stoeterij asbest is gevonden in de grond. "Het gaat om het binnenplein en de buitenpiste. Als paarden erover lopen, zou asbest kunnen vrijkomen na verloop van tijd. Daarom gebruiken we het binnenplein én de buitenpiste niet langer. Maar dat is economisch niet rendabel, vandaar dat we de activiteiten volledig stopzetten op 30 september", zegt eigenaar Ann Stallaert.

“Eerst was er Covid-19 en de lockdown en nu krijgen we met asbest te maken: dat is wat veel om de uitbating te kunnen voortzetten,” legt Patrice Van Hauwermeiren uit. “Het asbest is eerder toevallig ontdekt door slijtage van de bovenlaag hier op de buitenpiste en de binnenkoer. Het stof is tijdens een zwaar onweer net voor de zomer weggespoeld en zo zagen we dat er plekken vrijkwamen met restanten van oude leien. Die moeten hier al vele jaren liggen.De ondergrond is voorlopig afgedekt, maar we lopen er niet meer met onze paarden over. Daardoor zijn de stallen op de binnenkoer en de buitenpiste buiten dienst."

Ook de bar blijft gesloten, want de klanten moeten immers over de binnenkoer stappen en dat willen de uitbaters niet. “Wij weten dat er niet meteen verandering in de situatie zal komen en dus kunnen we onze zaak niet verder uitbaten omdat een groot deel dus niet te gebruiken is”, gaat Ann Stallaert verder. “In totaal waren er zo’n vijftigtal paarden, maar dat aantal wordt dus helemaal afgebouwd. Eigenaars zullen een andere locatie moeten zoeken, daarom ook dat we hen tot 30 september tijd geven. Onze eigen paarden en pony’s zullen we te koop aanbieden. Daarbij wordt voorrang gegeven aan onze trouwe klanten.”

Voorlopig gaan de stages nog door op de binnenpiste. “Die piste hebben we zelf aangelegd, daar is dus geen asbestprobleem”, vult Patrice Van Hauwermeiren aan. “Onze club, die is aangesloten bij Paardensport Vlaanderen telt een 150 tot 200-tal leden. Zij moeten op zoek naar een andere manege. Het is met heel veel spijt in het hart dat we de zaak stopzetten, maar veiligheid primeert altijd.”