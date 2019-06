Asco werft 100 technici om achterstand weg te werken

Na een zware cyberaanval legde Asco, dat vliegtuigonderdelen produceert, op 7 juni de productie in binnen- en buitenland volledig stil. 1.000 werknemers in Zaventem waren daardoor zo'n drie weken technisch werkloos. Vorige week werd beetje bij beetje de productie opnieuw opgestart.

"We doen hierbij onder meer beroep op tussenoplossingen zoals het manueel aansturen van machines waar dat vroeger automatisch gebeurde. De productie wordt geleidelijk meer en meer opgedreven, maar we kunnen niet voorspellen wanneer we terug op volledige capaciteit zullen draaien. De situatie is intussen wel onder controle", zegt Vicky Welvaert van Asco.

In de buitenlandse vestigingen is iedereen al terug aan het werk. In Zaventem kan het merendeel vanaf morgen opnieuw aan de slag met uitzondering van enkele werknemers op de technische diensten.

Wie achter de cyberaanval met ransomware zit is nog onduidelijk, maar volgens Asco is er geen informatie van klanten en producten ontvreemd of verloren gegaan.Het parket van Halle-Vilvoorde voert nog altijd een onderzoek.