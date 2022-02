Asse bekijkt opties: “Mogelijk kerktoren volledig ontmantelen”

De zorgen rond de Sint-Martinuskerk in Asse zijn nog niet van de baan. Stormen Eunice en Franklin bliezen de voorbije dagen een deel van de dakbekleding weg. “Een ander groot deel hangt los en zal waarschijnlijk ook naar beneden gehaald worden. We bekijken alle opties, maar mogelijk moet de toren volledig ontmanteld worden”, zegt waarnemend burgemeester Peter Verbiest (N-VA).

Vrijdag blies storm Eunice een deel van het dak van de Sint-Martinuskerk in Asse op een nabijgelegen bouwwerf. Zondagnacht viel een tweede paneel vlak naast de kerk. “Daarbij raakte ook het dak van de kruiskapel beschadigd. Gistermiddag draaide de wind waardoor die recht in de open delen blies. Daarom hebben we een tijdlang extra straten uitgesloten. De vrees bestond namelijk dat de wind nog andere delen zou losrukken en in de richting van de Markt zou blazen”, vertelt waarnemend burgemeester Peter Verbiest (N-VA).

Dat gebeurde uiteindelijk niet, al blijkt wel dat nog een groot stuk van de dakbekleding loshangt. Het geklop van die loshangende delen schrikt regelmatig de buurt op. “We moeten alle gevaar zo snel mogelijk wegnemen. Vermoedelijk zal dus ook het dak aan de zuidflank naar beneden moeten gehaald worden. Vorige week hoopten we het dak nog tijdelijk te dichten, maar met de bijkomende schade moeten we rekening houden met een volledige ontmanteling van de kerktoren”, aldus Verbiest.

De metalen constructie van de kerktoren lijkt wel stand te hebben gehouden tegen de wind. “Bij een ontmanteling moeten we wel zien dat we de kerktoren aan de basis waterdicht maken, maar het is afwachten hoe het evolueert. We bespreken met de verzekeringen hoe we dit het best aanpakken”, aldus Verbiest. De onmiddellijke omgeving van de kerk blijft al zeker tot en met woensdag afgesloten.