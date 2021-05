Asse legt buitenschoolse activiteiten tijdelijk stil

Asse legt de buitenschoolse activiteiten tot en met 24 mei stil. De gemeente doet dat door het hoge aantal besmettingen bij jongeren. “Met de maatregelen hopen we dat we onze scholen kunnen openhouden en besmettingen over scholen en klassen heen kunnen vermijden”, zegt burgemeester Koen Van Elsen.

Asse is momenteel de sterkste stijger van heel Vlaams-Brabant bij schoolgaande kinderen. Maatregelen dringen zich op volgens de gemeente. “De cijfers zijn niet goed”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Alle naschoolse activiteiten in groep mogen daarom niet doorgaan tot en met 24 mei. Het gaat om jeugdbewegingen, sportclubs, danslessen, enzovoort. Individuele activiteiten mogen wel nog plaatsvinden. Het is de bedoeling dat kinderen en jongeren op deze manier elkaar niet over klassen en scholen heen kunnen besmetten.”

De maatregel geldt voor alle kinderen van de kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen. “Daarnaast zal er ook actie ondernomen worden om de controles op samenscholing te verhogen. We hopen met deze maatregelen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We vragen ook aan eenieder, ook aan zij die reeds gevaccineerd zijn, om de maatregelen te respecteren en vol te houden. Op die manier hopen we snel opnieuw te kunnen versoepelen”, aldus Van Elsen.

De scholen in Asse blijven open in de mate van het mogelijke en ook de voor- en naschoolse opvang van de scholen wordt als essentieel beschouwd en kan blijven plaatsvinden.