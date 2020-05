Autobrand in Zaventem werd aangestoken

De autobrand in de Voordestraat in Zaventem afgelopen weekend, is aangestoken. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Bij de brand werden drie voertuigen vernield en liepen twee woningen schade op. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

Het vuur werd in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur opgemerkt. De brand ontstond in een wagen en sloeg over naar twee andere wagens. Die brandden nagenoeg volledig uit. De brandweer kon vermijden dat de brand oversloeg naar aanpalende woningen, al liepen er twee wel schade op. Aan één van de woningen is de schade groot. Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige en zijn conclusie is duidelijk: de brand werd met opzet aangestoken. De wagens worden verder onderzocht door de deskundige en het gerechtelijk labo. Volgens het parket is er nog geen spoor van dader of daders.