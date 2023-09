Het is vandaag Autoloze zondag. In 40 Vlaamse steden en gemeenten wordt de auto vandaag geweerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat van 9 tot 19u volledig dicht voor gemotoriseerd verkeer. In onze regio worden bepaalde zones van Asse, Gaasbeek, Meise en Vilvoorde afgezet. Maar ook in andere gemeenten wordt Autoloze zondag gevierd.

Autoloze zondag: ook beperkt verkeer en activiteiten in onze regio

In Asse gaat de autovrije zondag gepaard met een rommelmarkt. Daarvoor gelden enkele specifieke verkeersmaatregelen in Asse-centrum, Mollem en Zellik. Naast de rommelmarkt, organiseert Asse nog andere activiteiten. Zo is er een zeepkistenrace, een evenwichtsparcours, een 3x3 basket court en een uitdagend fietsparcours voor kinderen.

In Gaasbeek, deelgemeente van Lennik, wordt ook een zeepkistenrace georganiseerd. Daarvoor is het dorpscentrum afgezet voor auto’s. Er zijn ook springkastelen, volksspelen, een interactief kegelspel en een go-cart parcours.

Meise sluit ook heel wat straten af voor Autoloze zondag. Van 7 tot 21u geldt er een doorgangsverbod. Ook Meise maakt er een feestelijke zondag van met een waaier aan activiteiten. Een greep uit het aanbod: hindernissenbaan, katapultschieten, speliobox, touwenparcours, knutselhoek, skate-initiaties, graffitiworkshop, djembé, rope skipping,…

In Vilvoorde krijgen wandelaars en fietsers vrij spel van 10 tot 18 uur. De stad organiseert een mobiliteitsmarkt, een jeugddag, activiteiten die de fiets in de kijker plaatsen en laat lokale organisaties naar buiten treden. Zo ontdek je de talenten van de leerlingen van de Stedelijke academie voor muziek, woord en dans en van de Stedelijke academie voor beeldende kunsten. Plein Publiq komt ook langs met circus, straattheater en animatie. In het Asiat Park maak je kennis met de klimzaal, speeltuin, brouwerij, fietsatelier, escape room en buurtbar. Er zijn fietstaxi’s die je van de ene locatie naar de andere brengen.

In andere gemeenten in onze regio zijn er ook activiteiten rond Autoloze zondag, maar gaan daar geen of beduidend beperkte verkeersmaatregelen mee gepaard.