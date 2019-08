Avonturenkamp voor kinderen met autisme

De groepen in het G-sportkamp zijn bewust kleiner gehouden voor de jongeren met autisme. “Vorig jaar kregen we de vraag van kinderen met autisme of hun ouders of er geen kamp op hun maat was. Ze waren een beetje terughouden door de beperkte begeleiding van onze gewone kampen. Omdat ze iets meer aandacht nodig hebben, hebben we nu één begeleider per drie kinderen”, zegt Wim Van Assche van Sport Vlaanderen.

Een kleine aanpassing die het voor de kinderen heel wat aangenamer maakt. Een hele week leven ze zich uit. Zo maken ze vuur, spelen ze spelletjes en bmx’en in de natuur. Om geen verrassingen te veroorzaken, wordt elke opdracht via pictogrammen aangekondigd. Een klok toont aan hoe lang elke activiteit duurt.

“Het is leuk dat het niet te druk en dat ik vaak weet wat er gaat gebeuren. De pictogrammen helpen daarbij. Ook leuk, het eten is hier ook heel lekker”, zegt Quinten De Bock.