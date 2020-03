AZ Jan Portaels scant bezoekers en personeel met thermocamera

Bezoekers worden dan wel in het algemeen niet meer toegelaten maar toch zijn er nog uitzonderingen voor de materniteit en pediatrie. Ook belangrijke en levensnoodzakelijke therapieën gaan nog door. "Iedereen die binnenkomt via de hoofdingang, de enige ingang die nog open is, passeert voorbije de thermocamera die je lichaamstemperatuur meet. Als die verhoogd is, spreken we de persoon in kwestie meteen aan en raden hem aan contact op te nemen met de huisarts", zegt Helena Polfliet, woordvoerder van het van het AZ Jan Portaels op Radio 2.

Intussen testte ook een eerste verpleegkundige positief. "De persoon testte maandagavond positief, maar zat al uit voorzorg thuis in quarantaine. Ze heeft dus geen collega's in gevaar gebracht", aldus Polfliet.