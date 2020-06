AZ Jan Portaels voert actie voor meer zorgpersoneel en betere lonen

De christelijke vakbond organiseert vandaag een actiedag in de non-profitsector. De vakbond eist meer personeel en betere lonen. De actiedag gaat niet gepaard met een grote betoging in Brussel vandaag, maar wel tientallen kleine protestacties over heel Vlaanderen. Onder meer aan het AZ Jan Portaels in Vilvoorde werd actie gevoerd.