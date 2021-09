AZ Sint-Maria in Halle opgelucht dat het geen extra bedden moet vrijmaken

‘Het aantal ziekenhuisopnames stijgt en zal na één september nog verder toenemen, door de start van het schooljaar en de versoepelingen die dan ingaan.’ Dat was de voorspelling van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité vorige week. Het comité besliste daarom dat ziekenhuizen vanaf morgen een kwart van de bedden op intensieve zorg zouden moeten vrijhouden voor coronapatiënten. Maar dat is plots niet meer nodig. “We hebben vandaag een brief ontvangen om terug te schakelen op fase nul omdat er eigenlijk een stabilisatie over heel het lanf merkbaar is”, zegt medische directeur Elke Haest.

Het stijgend aantal COVID-patiënten in de ziekenhuis stijgt minder snel dan voorspeld en dat is goed nieuws. Ook in het AZ Sint-Maria in Halle is die stabilisatie voelbaar. Er liggen maar enkele patiënten meer op de covid-afdeling, waarvan nog één iemand op intensieve zorgen. Ze zijn blij dat ze niet moeten opschalen. “De gevaccineerde patiënt heeft evenveel recht op een ziekenhuisopname. Het is moeilijk te aanvaarden voor een zorgverlener om bedden vrij te houden terwijl er eigenlijk een gevaccineerde zou moeten opgenomen worden op Intensieve Zorgen”, aldus Haest.

En dan is er nog het COVID Safe Ticket. Er gaan stemmen op om enkel bezoekers binnen te laten die zo’n ticket kunnen voorleggen. Maar dat zien ze in Halle niet zitten. “Het is logistiek heel moeilijk. We zouden een grote controle moeten doen terwijl hier dagelijks veel mensen binnenkomen. Zolang we niet verplicht worden, gaan we zo'n coronapas dan ook niet invoeren”, besluit Haest.