AZ Sint-Maria test vertrekkende reizigers alleen nog maar op afspraak

Mensen die op reis vertrekken en zich in het AZ Sint-Maria in Halle laten testen op het coronavirus, kunnen dat vanaf morgen alleen maar doen op afspraak. Dat meldt het Halse ziekenhuis.

Wie deze zomer op reis gaat, moet op zowat elke bestemming een negatieve coronatest of een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen. In het testcentrum van het AZ Sint-Maria kan je vanaf morgen enkel een test laten afnemen nadat je een afspraak daarvoor hebt. “Vooraf moeten patiënten zelf hun activatiecode aan te vragen waarmee zij vervolgens de afspraak kunnen boeken. Deze afspraken, voor vertrekkende reizigers, gaan door in het ziekenhuis, waar patiënten zich dienen aan te melden via de centrale inkomhal”, zegt Lies Loeckx van AZ Sint-Maria.

De nodige informatie en richtlijnen vind je op de website van het ziekenhuis. “Terugkerende reizigers uit een rode zone of die op basis van hun PLF-document opgeroepen worden voor een test, moeten met de code die ze hebben ontvangen een afspraak in te plannen in de Triagepost Zennevallei, op de parking van het ziekenhuis”, aldus Loeckx.