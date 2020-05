Baronneke verkozen tot dierenburgemeester van Vlaams-Brabant

De geitenbok Baronneke van het dierenopvangcentrum Ark van Pollare in Lennik is verkozen tot dierenburgemeester van Vlaams-Braant. Het gaat om een online actie om geld in te zamelen voor de dierenopvangcentra.

Door de coronacrisis zien dierenopvangcentra inkomsten mislopen omdat ze geen activiteiten mogen organiseren. Sprotjesfonds vzw bedacht daarom een actie om geld in te zamelen. Voor één euro konden mensen stemmen op hun dierenburgemeester. Het ingezamelde geld wordt via de vzw verdeeld over initiatieven die zich inzetten voor dieren.

“Baronneke is een geitenbokje dat bij ons werd afgestaan, wegens terminale ziekte van de eigenaar. Het was een zwaar moment maar we waren heel blij dat we konden helpen”, zegt de Ark van Pollare. “Intussen is Baronneke hier thuis en steeds de vrolijke jongen op de geitenweide, al heeft hij de laatste tijd wat problemen met zijn hoeven.”

Baronneke van de Ark van Pollare werd uiteindelijk verkozen tot burgemeester. Over heel Vlaanderen werd met de actie zo’n 7.900 euro ingezameld. Het grootste aandeel daarvan, zo’n 3.000 euro, kwam uit Vlaams-Brabant.

Foto: Ark van Pollare