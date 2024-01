“Met de naam cd&v Team Bart willen we een duidelijk statement maken,” zegt Lukas Schillebeeckx, fractie- en afdelingsvoorzitter van cd&v team Bart. “Wij zijn een groep enthousiaste Zaventemnaren. Een deel van ons is lid van cd&v Zaventem, een ander deel niet. We delen wel allemaal dezelfde passie voor onze gemeenten en hetzelfde vertrouwen in teamleider Bart.”

Team Bart zoekt nog mensen die zich willen aansluiten bij de lijst. “We staan open voor frisse ideeën om het beste uit onze gemeente te halen. Ik wil van Zaventem de leukste plek van Vlaanderen maken, met respect voor het verleden en een blik op een bruisende toekomst,” aldus Dewandeleer.