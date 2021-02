Grote manoeuvres vannacht ter hoogte van de E40 in Affligem. Vier stalen liggers van in totaal 220 ton werden over de autostrade gehesen. De basis voor de nieuwe brug over de E40 is daarmee gelegd.

Basis van nieuwe brug over E40 in Affligem is gelegd

Een telescopische kraan zette in de nacht van vrijdag op zaterdag vier stalen liggers van samen 220 ton neer over de E40 in Affligem. De liggers vormen de basis van de nieuwe brug over de autostrade die de verbinding via de Lombeekstraat moet maken. Om het huzarenstuk te kunnen realiseren, werd de E40 vanaf 23 uur volledig afgesloten tussen Ternat en Affligem. De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. Tegen de zomer zou het verkeer via de Lombeekstraat weer van Essenen naar Sint-Katherina-Lombeek moeten kunnen rijden.

Foto: Walter Swaenepoel - Upper Level