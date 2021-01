Basisschool De Regenboog gaat een week preventief in quarantaine

Basisschool De Regenboog van het Gemeenschapsonderwijs in Grimbergen gaat vanaf vandaag een week in quarantaine. Alle 640 kleuters en leerlingen zullen een week afstandsonderwijs volgen, zo bevestigt directeur Christophe De Buyser. De school kan volgens de directie niet open blijven, omdat er door quarantainemaatregelen te weinig leerkrachten zijn.

“Drie leerkrachten testten positief op het coronavirus”, legt directeur Christophe De Buyser uit. “Ze zijn ziek en zijn in quarantaine. Maar doordat ze in contact kwamen met andere leerkrachten en leerlingen, is besloten om de volledige quarantainemaatregel in te voeren voor de hele school. We hadden bij het personeel ook al uitval door ziekte -niet gerelateerd aan corona- en door deze drie besmettingen loopt het aantal contacten dat we moeten indijken in quarantaine hoog op. In het totaal is daardoor zowat de helft van de leerkrachten in quarantaine.”

De school telt meer dan 50 leerkrachten en zo’n 640 kleuters en leerlingen. “We nemen geen enkel risico en volgen de richtlijnen zorgvuldig op”, gaat de directeur verder. “Bij de kleuters en leerlingen hebben we geen weet van besmettingen. We hopen na de preventieve quarantaine opnieuw te kunnen openen op maandag 25 januari. Er is noodopvang voorzien voor kleuters en kinderen wiens ouders geen enkele andere oplossing hebben.”