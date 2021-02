Basisschool Vijverbeek wint wedstrijd tegen pesten

Vandaag is de zestiende Vlaamse Week tegen Pesten begonnen. In basisschool Vijverbeek in Asse was dat meteen ook een feestelijk moment, want de school werd door vzw Tumult uitgeroepen als school met het beste antipestbeleid. Ook Regina Caeli in Dilbeek kreeg een prijs.