Bedeling afvalkalenders loopt mank in Vilvoorde

Vooral in Peutie ontvingen heel wat inwoners geen afvalkalender voor het nieuwe jaar.“De Post erkent het probleem, en heeft laten weten dat er door personeelstekort geen bedeling was begin december”, zegt Anne-Lise De Ruysscher van intercommunale Incovo. “Het blijft onduidelijk in hoeverre deze achterstand reeds is ingehaald. Veel inwoners geven aan nog steeds de afvalkalender niet ontvangen te hebben. We hebben inmiddels klacht ingediend bij de post. Probleem is dat er wellicht nog duizenden kalenders ergens opgeslagen liggen bij de Post. Wij hebben inmiddels opdracht gegeven voor een herdruk, maar die kan nog even op zich laten wachten.”

Wie geen afvalkalender in de bus kreeg, kan de data altijd opzoeken op de website van Incovo. Daar kan je ook de kalender downloaden en afdrukken. “Wie een smartphone heeft, kan de gratis Recycle!-app downloaden”, geeft De Ruysscher nog mee. “Deze app bundelt alle info over de afvalinzameling en -ophaling, en geeft je een melding de dag voor de ophaling. Wie graag snel een papieren exemplaar wil, kan een exemplaar afhalen in het gemeente- of stadhuis, of op het recyclagepark. In Peutie hebben we gezorgd voor een extra afhaalpunt, papieren kalenders liggen ook bij bakkerij Dias-Decoster in de Kerkstraat.”