Beelden treinramp Buizingen correct aangekocht voor film

De beelden van de treinramp in Buizingen die gebruikt zijn voor de film ‘Death Note’ zijn wel degelijk op een correcte manier aangekocht. Cameraman en fotograaf Wim Robberechts uit Machelen bood de beelden te koop aan via een digitale beeldbank, weet De Standaard.

De voorbije dagen ontstond er commotie toen bleek dat Netflix in de film ‘Death Note’ echte beelden gebruikte van de treinramp in Buizingen, van bijna acht jaar geleden. Daarbij vielen negentien dodelijke slachtoffers en heel wat gewonden. De nationale treinmaatschappij NMBS bleek niet op de hoogte te zijn en reageerde ontstemd, net zoals de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp in Buizingen.

Beeldbank

De beelden blijken nu wel op een correcte manier in de film terecht te zijn gekomen. De bekende cameraman Wim Robberechts uit Machelen die bekend staat voor zijn luchtbeelden en -fotografie, vloog twee dagen na de ramp met een helikopter over Buizingen en filmde de wrakstukken van de treinen en brandweerlui die er nog aan het werk waren. Die beelden bood hij vervolgens te koop aan, vooral aan nieuwszenders. Ook schakelde hij een internationale agent in die de beelden op een digitale beeldbank plaatste. Op die manier zijn ze mits betaling ook toegankelijk voor filmproducenten.

Robberechts reageert in De Standaard dat hij begrijpt dat mensen geschokt zijn door het gebruik van de beelden. Wel benadrukt hij dat er geen slachtoffers te zien zijn. Robberechts stond er nooit eerder bij stil dat dit kon gebeuren en wil zich excuseren bij al wie erdoor gekwetst is.