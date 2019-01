Beerselnaar Klaas Slootmans lijsttrekker voor Vlaams Belang

Slootmans neemt de koppositie van de lijst over van Lennikenaar Joris Van Hauthem, die in 2015 overleed. Klaas Slootmans is gemeenteraadslid in z’n gemeente Beersel en ook provincieraadslid voor Vlaams Belang. Als hij ook verkozen raakt in het Vlaams parlement, wil hij zich vastbijten in de randproblematiek. “Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst is ongezien in de geschiedenis. Het is schrijnend dat na 15 jaar N-VA-beleid in de Vlaamse regering de rode cijfers blijven stijgen. Onze streek moeten dringend de rug rechten vooraleer we definitief ten prooi vallen aan verstedelijking, ontnederlandsing en massa-immigratie”, aldus Slootmans.