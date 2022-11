De gemeente Beersel voert in de wijk Ingendael in deelgemeente Alsemberg een trajectcontrole in. Eerdere pogingen om het verkeer trager door de wijk te doen rijden, bleken tevergeefs.

Via een proefopstelling wil Beersel nu via een trajectcontrole de zone 30 in Ingendael handhaven. Tegen Pasten moet de trajectcontrole in de Groenlaan en de Ingendaellaan een feit zijn.