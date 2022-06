Beigemnaar De Valck geselecteerd voor WK 3x3 basket

Basketbalspeler Bryan de Valck uit Beigem in Grimbergen maakt deel uit van de definitieve selectie voor het wereldkampioenschap 3x3 basket dat volgende week plaatsvindt in Antwerpen.

Gisteren maakte je in ons nieuws kennis met Bryan De Valck. Toen was het nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk geselecteerd zou worden voor het WK 3x3 basketbal in Antwerpen. Vandaag maakte de Baksetbalbond de definitieve selectie bekend. De Valck veroverde een plaats in het kwartet dat ons land zal vertegenwoordigen. Samen met Nick Celis, Thibaut Vervoort en Maxime Depuydt treedt hij dinsdag aan tegen Slovenië.