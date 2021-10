Bejaarde vrouw komt om bij woningbrand

Bij een korte maar hevige woningbrand in de Hazendreef in Hoeilaart is maandagavond een 81-jarige vrouw overleden. De brand werd veroorzaakt door een brandende sigaret.

De brand ontstond rond 21 uur in de keuken van de alleenstaande woning. Bij aankomst van de brandweer van Overijse was er vooral nog veel rook. De ploegen vonden in de woning één slachtoffer terug. De vrouw werd nog naar buiten gebracht maar bleek helaas genoeg overleden. Het slachtoffer, een 81-jarige vrouw, woonde alleen in het pand. "De aangestelde branddeskundige kwam na een plaatsbezoek tot de vaststelling dat het om een accidentele brand gaat. De brand werd veroorzaakt door een brandende sigaret", laat het parket Halle-Vilvoorde weten.