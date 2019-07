Beschermde huiszwaluw voelt zich thuis in Grimbergen

De Vaartstraat in Grimbergen is erg in trek bij huiszwaluwen. Verspreid over enkele huizen in de straat hangen een twintigtal nesten. Dat is bijzonder, want de huiszwaluw is een beschermde vogelsoort, die steeds minder voorkomt in Vlaanderen.

Hoewel de huiszwaluw steeds minder opduikt in het straatbeeld, voelt het vogeltje zich in de Vaartstraat wel helemaal thuis. In totaal hangen in de Grimbergse straat een twintigtal nesten. Aan de gevels van twee woningen hangen er maar liefst acht nesten. “Dat is echt opmerkelijk”, zegt Marc Van De Voorde van het vogelopvangcentrum in Malderen. “De huiszwaluw staat namelijk op de rode lijst in Vlaanderen als kwetsbaar.” Een zwaluwnest mag niet zomaar weggehaald worden. Begin september vliegen de vogels naar het zuiden van Afrika. De bewoners in de straat hopen in elk geval dat ze volgend jaar weer terugkeren. “Die kans is vrij groot, omdat een huiszwaluw een koloniebroeder is”, zegt Van De Voorde “Dus die gaan altijd terug naar de plaats waar ze groot geworden zijn. Ofwel komt het ouderpaar terug naar ofwel een paar van de jongen. En dat zolang de nesten blijven bestaan en de huizen blijven bestaan."

Meer hierover vanavond in onze nieuwsuitzending.