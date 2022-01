Het aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde gaat pijlsnel de hoogte in. De voorbije week kwamen er meer dan 7.000 besmettingen bij. De week daarvoor waren er dat nog de helft minder. De sterke stijging komt door de opkomst van de omikronvariant. Die is besmettelijker, maar ook minder ziekmakend. In de Zennevallei kwam de crisiscel samen om de stijging te bespreken. "We staan voor onaangename maanden", zeggen experts.

Besmettingen gaan pijlsnel de hoogte in: "We staan voor een onaangename periode"

Het coronavirus wint razendsnel aan kracht door de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs neemt het aantal besmettingen in sommige delen van onze regio met tot wel 90% toe. Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse treedt hem bij. “We worden vandaag echt overrompeld door positieve tests. Ik weet dat we in de Rand rond Brussel het zwaarst getroffen zijn, maar dit doet denken aan de eerste golf waar de zorg in de eerste lijn ernstig gehinderd werd door COVID”, aldus Devroey.

Ook in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw stelden ze de voorbije dagen een toenemend aantal besmettingen vast. Daarom kwam de intergemeentelijke crisiscel gisteren samen. “Verschillende drempelwaarden zijn overschreden waardoor in de drie gemeentes een alertfase is afgekondigd. We gaan inzetten op extra sensibilisering en roepen iedereen op om extra waakzaam te zijn en alle regels strikt na te leven”, aldus de burgemeesters.

Ook in Dilbeek zien ze een duidelijke stijging. “Vorig jaar waren er op dit moment 111 inwoners op 100.000 besmet. Vandaag zijn er dat 1.057 en lijkt het leven gewoon zijn gangetje te gaan. Dankzij de vaccins zijn we beter beschermd, maar voorzichtigheid blijft geboden”, aldus de gemeente. Volgens viroloog Marc Van Ranst staan we voor een onaangename periode met veel zieke mensen en een brutale overbelasting van de eerste lijn, al leidt de omikronvariant volgens hem wel tot minder levensbedreigende longontstekingen.