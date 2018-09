Bestel een luchtpijppakket en meet de luchtkwaliteit bij je thuis

De luchtkwaliteit in Brussel en Vlaams-Brabant laat te wensen over. Daarom pakken beweging.net en de Christelijke Mutualiteiten van Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven uit met het project 'Luchtpijp'. Ze ontwikkelden een bouwpakket waarmee je zelf een meter kan maken om de luchtkwaliteit te meten.

De luchtpijp bestaat uit een tiental onderdelen, zo ook uit een een apparaatje dat ingekapseld zit in twee stukjes regenpijp. Dat bevestig je aan je gevel, je stelt een wifi-code in en vanaf dan kan je online zien welke lucht je elke dag inademt. Iedereen kan zelf een bouwpakket aanvragen en zo'n toestelletje in elkaar knutselen.

Met het project 'Luchtpijp' focussen de CM en beweging.net op Brussel en de Rand omdat de concentratie van fijn stof hier bijzonder groot is. De Ring rond Brussels en de aanwezigheid van de luchthaven in Zaventem zitten daar natuurlijk voor heel wat tussen.

Ook voor de overheid is het project Luchtpijp interessant. Zij kunnen de resultaten naast die van hun officiële meetpunten leggen en hun modellen aanpassen en nauwkeuriger maken.

Luchtpijppakketje bestellen

Je kan een Luchtpijppaketje bestellen voor 35 euro, vanaf half december is het beschikbaar. Als je sneller aan de slag wil gaan, kan je een pakketje afhalen tijdens één van de Luchtpijpworkshops in de regio. Luchtpijp organiseert ook workshops, lezingen, kinderateliers en wandelingen, natuurlijk allemaal in het teken van gezonde lucht.