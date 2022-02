Bestuurder overleden na beroerte

Het was een voorbijganger die de man in zijn wagen aan de Heerbaan aantrof. “De wagen stond averechts in de graskant”, zegt burgemeester Conny Moons. “De bestuurder zat te schokken achter het stuur en had een beroerte. Er is direct hulp ingeroepen, de hulpdiensten probeerden de bestuurder te reanimeren, maar hij is toch overleden.”

De Heerbaan was tijdens de interventie een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Er waren geen andere wagens bij betrokken.