Bestuurders die dodelijk ongeval op E40 filmden, krijgen boete of rijverbod

De politie heeft gisteren een vijftigtal bestuurders betrapt die met hun gsm beelden hadden genomen van het dodelijk ongeval op de E40 in Groot-Bijgaarden. Het gaat om automobilisten die reden in de richting van Gent, het deel van de E40 dat niet was afgesloten. Zij mogen zich aan een boete van 174 euro of zelfs een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.