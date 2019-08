Betalen per gereden kilometer in Brussel

Betalen om in Brussel te mogen rijden met de wagen. Dat is het plan van de nieuwe Brusselse minister van mobiliteit Elke Van den Brandt. Om komaf te maken met de files en de luchtvervuiling in de hoofstad, legt ze opnieuw de slimme kilometerheffing op tafel. Die moet in de plaats komen van de huidige taks die automobilisten jaarlijks betalen. Je betaalt naargelang je rijdt en wordt minder belast naargelang het tijdstip van de dag en de milieuvriendelijkheid van de wagen. De camera’s die de Lage Emissiezone in Brussel handhaven, zouden dat controleren.

Probleem: als Brussel de slimme kilometerheffing nu invoert, zonder akkoord met een Vlaamse regering, krijgt de Vlaamse pendelaar naar de hoofdstad een dubbele rekening gepresenteerd. Die betaalt dan de Vlaamse verkeersbelasting plus de Brusselse kilometerheffing. Op de vraag of het ook andersom werkt, of ook de Brusselaar die Vlaanderen binnenrijdt zal betalen en aan wie, antwoordt Van den Brandt (Groen): “Het is nog veel te vroeg om over concrete zaken te gaan. Maar wij willen vanuit de Brusselse regering vooral iets doen aan die files en die luchtvervuiling en zorgen dat die slimme kilometerheffing er deze legislatuur komt.”