Bewoners woonzorgcentrum Wezembeek-Oppem krijgen coronavaccin

De bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem hebben vandaag een coronavaccin gekregen. Ook in drie andere rusthuizen in onze provincie werden bewoners ingeënt. Daar was de voorbije dagen heel wat te doen over. Zo kwam er kritiek uit andere regio's die zich benadeeld voelden.