Bezielers Museumtuin Gaasbeek willen tuin laten erkennen als werelderfgoed

“De Museumtuin is als geheel uniek in de wereld,” steekt bezieler Marcel Vossen van wal. “Van over de hele wereld komen mensen tot bij ons om te zien hoe het moet. Samengevat zijn wij eigenlijk de referentietuin voor de hele wereld.”

Een erkenning van de Museumtuin als immaterieel werelderfgoed heeft grote voordelen, vervolgt Vossen: “Enerzijds zou het een grote troef zijn op toeristisch vlak, maar ook om de Museumtuin te bestendigen in de toekomst zou dit een goeie zaak zijn.” Vlaams minister van Toerisme Demir reageert: “We moeten bekijken hoe we die kennis en ervaring kunnen behouden wanneer mensen die hier werken met pensioen gaan.”

Demir belooft de kwestie aan te kaarten binnen de Vlaamse regering. “Ik ga met mijn collega’s bespreken hoe we de toekomst van de Museumtuin kunnen helpen en dat binnen ons toeristisch beleid verder kunnen uitspelen. We gaan altijd naar Frankrijk om tuinen te bekijken, maar als ik hier vandaag rondloop,… We zijn te bescheiden over de pracht en de weelde die we hier hebben.”