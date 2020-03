Bezoekverbod in alle woonzorgcentra door coronavirus?

Vorige week ging een woonzorgcentrum in Gooik een tijdje in lockdown omdat er een personeelslid in contact was gekomen met een mogelijk besmet persoon. Intussen is het woonzorgcentrum terug open, maar de vraag blijft hoe lang. Zorgnet Icuro wil namelijk dat er een tijdelijk bezoekverbod komt in alle Vlaamse rushthuizen.

"We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om de epidemie in te dijken, en een mogelijke overbelasting van het zorgpersoneel te vermijden", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro. Een gelijkaardige maatregel is al geldig in Wallonië en Brussel.

Zorgnet Icuro spreekt van een verbod tot het einde van deze maand. Vanmiddag zit de overheid samen met de sector samen om een bezoekverbod te bespreken. De Vlaamse overheid heeft wel al beslist dat de lokale dienstencentra voor senioren vanaf morgen dichtblijven. Verder is het bezoek van -16 jarigen niet meer toegelaten, is er geen extern bezoek meer toegelaten in de cafetaria’s, worden de bezoekuren beperkt en dienen bezoekers zich te registreren.