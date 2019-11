Bijna 1 op 2 Machelaars van niet-Europese origine

In Machelen is 42,1 procent van de inwoners van niet-Europese origine. Nergens anders in Vlaanderen ligt dat cijfer zo hoog.

Machelen voert de lijst aan, maar in de top 5 staan nog 3 gemeenten uit onze regio: Vilvoorde, waar 38,4 procent van de inwoners van niet-Europese origine is, en Zaventem, waar 28,1 procent van de bevolking van niet-Europese origine is. De cijfers zijn afkomstig van de Vlaamse databank 'Provincies in cijfers'. Opvallend: op Vlaams niveau steeg het percentage de voorbije 10 jaar met gemiddeld 1procent, maar in onze regio is de stijging fors hoger. Zo telde Machelen in 1990 slechts 2,9 procent inwoners van niet-Europese origine...

Volgens schepen van integratie Magda Geeroms (N-VA) zijn de percentages een gevolg van de druk uit Brussel, al schrikt ze wel van het hoge cijfer. Nog altijd volgens de schepen wonen er in deelgemeente Diegem meer inwoners van niet-Europese origine dan in Machelen zelf. Als voorbeeld haalt Magda Geeroms de gemeenteschool aan, waar maar liefst 95 procent van de leerlingen opgroeit in een anderstalig gezin.