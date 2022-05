Bijna 400 gezinnen willen schadevergoeding van de staat voor geluidsoverlast van vliegtuigen

Het is bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de rechtszaak is gestart. Dat gebeurt in het verlengde van een rechtszaak in 2020 waarbij het Hof van Beroep van Brussel besliste dat de Belgische staat 93 gezinnen 9,45 miljoen euro moest betalen voor het overmatig gebruik van landingsbaan 01. De staat was volgens het Hof in fout gegaan door de start- en landingsbaan ’s nachts, zaterdag en zondag te gebruiken.

Het is op basis van dezelfde gronden dat de 392 gezinnen geld eisen. De schadevergoeding kan oplopen tot 40 miljoen euro.

Bron: Bruzz