Bijna 600 handtekeningen voor petitie om oprit A12 Plantentuin Meise te behouden

Volgens de huidige planning sluit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de oprit aan de Plantentuin af vanaf begin november 2021. De oprit wordt afgesloten omdat er volgens AWV conflicten zijn tussen automobilisten en fietsers, en tussen automobilisten onderling. Het AWV wil de oprit voor 3 maanden afsluiten bij wijze van proefproject. “We vrezen dat het afsluiten van de oprit definitief zal zijn”, zegt initiatiefneemster van de petitie Ann de Kreyger (56) uit Meise. “De oprit afsluiten, verlegt het probleem, want ook het Rondplein ‘Manke Vos’ in Wolvertem is niet veilig voor fietsers en voetgangers. Daar zal veel meer verkeer zijn en het zal er dus ook gevaarlijker zijn. Ik vind het beter dat er gewerkt zou worden met intelligente verkeerslichten die anticiperen op de zwakke weggebruiker. Dat zou de onveilige situatie aan de oprit van de Plantentuin veel verbeteren.”

Sneltram

“In 2024 zal de oprit Plantentuin Meise sowieso definitief worden afgesloten”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap. “In 2024 zouden -onder voorbehoud- de werken voor de sneltram beginnen. Ter hoogte van de Plantentuin Meise is er te weinig plaats om de oprit naar de A12 te behouden. Bovendien willen we dat de tramlijn conflictvrij is. Met het afsluiten van de oprit zoeken we ook naar andere nieuwe manieren om Meise te ontsluiten. Daarvoor worden nog enkele pistes onderzocht.”

Overleg over uitstel

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) meldt dat er nog overleg voorzien is over het afsluiten van de oprit. “We gaan eerstdaags overleggen met het Agentschap Wegen en Verkeer en gaan vragen om het afsluiten van de oprit uit te stellen”, zegt ze. “Aanvankelijk was het afsluiten voorzien begin november, maar we vragen dus uitstel omdat het toch heel wat verkeersproblemen met zich zal meebrengen.”