Bijna 800 handtekeningen tegen circulatieplan Faubourgwijk Vilvoorde

In de wijk Faubourg in Vilvoorde blijft er protest tegen het verkeerscirculatieplan dat in oktober vorig jaar werd ingevoerd. Gisteren overhandigden een aantal buurtbewoners een petitie met biijna 800 handtekeningen aan de bevoegde Vilvoordse schepen van Mobiliteit. Daarin vragen ze de afschaffing van de nieuwe opstelling en een terugkeer naar de oude verkeerssituatie.

In een week tijd verzamelde het buurtcomité van de Vilvoordse wijk Faubourg 766 handtekeningen van misnoegde buurtbewoners. De ondertekenaars van de petitie hebben liever geen circulatieplan dan een slecht circulatieplan. “Wij zijn tegen het omrijden, de snelheid die niet gerespecteerd wordt en de situatie in de Hoveniersstraat,” licht Filip Eerdekens van buurtcomité Faubourg toe. “Fietsen op het Rode plein is gewoon gevaarlijk nu, je wordt er van de baan gereden.”

Vooral de verhoogde in de Hoveniersstraat zit de buurtbewoners hoog. Doordat twee toegangswegen naar het centrum enkelrichting zijn geworden, moet al het verkeer via de Leuvensesteenweg of de smalle Hoveniersstraat naar het centrum.

Bij de lancering van het circulatieplan benadrukte het stadsbestuur van Vilvoorde dat de situatie geëvalueerd zou worden. “Dat was voorzien voor Pasen, maar zoveel weken later weten we nog niks,” aldus Eerdekens. “Intussen leven wij al bijna negen maanden in een situatie die onhoudbaar is.”

Het buurtcomité klaagt aan dat er geen communicatie is met het stadsbestuur en er nauwelijks alternatieven zijn. Al willen ze eigenlijk vooral gewoon terug naar de oude situatie. “Mochten we nu een alternatieve situatie toestaan, dan zouden er op andere plaatsen nieuwe problemen opduiken.”