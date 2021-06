Binnenlandse Zaken versterkt recreatiegebieden in strijd tegen overlast

De brief bevat een lijst van preventieve maatregelen om de overlast in en rond recreatiegebieden in de kiem te smoren. “Dat kan provinciaal overleg zijn, maar ook een parkreglement, verplichte reservatie, de aanstelling van een veiligheidscoördinator, sensibilisering van jongeren op school en samenwerking met jeugddiensten of opleidingen voor het personeel”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Wanneer preventieve maatregelen niet volstaan, beschikken lokale besturen ook over repressieve mogelijkheden zoals toegangsverbod, de gemeentelijke administratieve sancties of het plaatsverbod. Uiteraard kan ook de politie tussenkomen bij incidenten.”

In onze regio waren er in het verleden onder andere al problemen in het provinciedomein van Huizingen en het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade. Binnenlandse Zaken geeft hen ook een toolbox met onder meer ook informatie over het gebruik van bewakingscamera’s en veiligheidsfuncties zoals de veldwachter, private veiligheid en gemeenschapswacht. “De zomer is begonnen, iedereen wil naar buiten. We moeten elkaar die vrijheid gunnen, zeker na al die maanden met strenge maatregelen. We zullen dan ook niet aanvaarden dat een andere strijd wordt gevoerd in recreatiegebieden”, aldus minister Verlinden.

Het plaatsverbod tot slot wordt vanaf volgende maand opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Op die manier kan elke politiezone personen met een plaatsverbod beter opvolgen.