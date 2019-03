Het asfalt op de rechterrijstrook van de binnenring in Grimbergen is aan vervanging toe en daarom gaan op woensdag en donderdag twee rijstroken dicht tussen 21u en 5u. In totaal gaat het over een stuk van 2,4 kilometer waarop maar 1 rijstrook beschikbaar zal zijn. Het asfalt en de markeringen worden vernieuwd. Gezien er ’s avonds en ’s nachts wordt gewerkt, zou de hinder al bij al beperkt moeten blijven. Tegen vrijdagochtend moet de binnenring weer helemaal open zijn voor het verkeer.