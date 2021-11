Biografie van oud-burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer heet ‘(T)ROTS’

Zaterdag is in het Baljuwhuis in Galmaarden de biografie van oud-burgemeester Pierre Deneyer voorgesteld. Het boek heet ‘(T)ROTS’ en is van de hand van Jean-Pierre Schoukens.

Petrus ‘Pierre’ Deneyer (77) was van 2000 tot 2018 burgemeester van Galmaarden voor CD&V. Deneyer is vader van drie kinderen en opa van zeven kleinkinderen. Hij verloor in 2011 zijn echtgenote Georgette. Een zware klap voor de politicus.

Tijdens de voorstelling passeerden verschillende sprekers de revue. Onder hen: Urbanus en zanger Henri Spider.

Deneyer over zijn biografie: “Ik heb veel mensen kunnen helpen, van veel mensen waardering gekregen en dat is allemaal neergeschreven in dit boek via getuigenissen. Sowieso blijf ik wie ik ben, heel eenvoudig.”

Straks een verslag van de voorstelling in ons nieuws.