In Dilbeek ontfermt Katie Bouckaert zich over haar zelfpluktuin ‘De kleur van hier en nu'. Dat is een biologisch bloemenveld, waar je van begin april tot eind oktober zelf bloemen kan gaan plukken. En die vallen duidelijk in de smaak.

Biologische bloemenpluktuin in Dilbeek is succes: "Mensen hier mijn bloemen zien plukken, is voor mij puur geluk"

Wie bloemen komt plukken op het veld van Katie in de Oosthoekstraat in Sint-Martens-Bodegem, krijgt altijd eerst nog wat tips & tricks. Dan laat Katie de klanten los op haar plukveld. “Ik heb een carrière van 27 jaar in de informatica achter de rug”, vertelt Katie Bouckaert. “Toen ik kinderen kreeg , wilde ik iets doen voor hun toekomst, voor het klimaat en de natuur. Ik heb een carrièreswitch gedaan en een opleiding biologische landbouw gevolgd. In Duitsland, toen we op stage waren, heb ik een plukveld gezien en ik was meteen verkocht.”

Alles wat in de tuin staat is dus biologisch geteeld, zonder pesticiden en insecticiden. Elke week is het aanbod anders. “Nu zijn het vooral de dahlia's”, zegt Katie. “Het is veel werk, want ik moet die er elk jaar uit halen. Hier staan zeshonderd dahliaknollen, honderd verschillende soorten. Maar ik doe dat werk met plezier. De mensen hier tussen mijn bloemen hun keuze zien maken, dat is voor mij puur geluk.”