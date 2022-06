BK schapendrijven in Essene: “Resultaat van jaren trainen”

De schapendrijvers Denderstreek uit Liedekerke organiseerden in Essene bij Affligem zelfs een Belgisch Kampioenschap. Dat is letterlijk wat je denkt: een herder die een kudde schapen langs een parcours drijft, samen met z'n slimme viervoeter, de border collie.

Het schapendrijven is populair in Angelsaksiche landen maar ook bij ons is de sport aan een opmars bezig. Ook bij de jeugd en vrouwen. “In de hoogste klasse hier vandaag bestaat het deelnemersveld vooral uit vrouwen. Er doen slechts drie mannen mee. Het is geen unicum meer. Schapendrijven komt meer en meer op bij de vrouwen”, zegt deelneemster Tineke Eeckhout.

Een jury kijkt streng toe dat het parcours goed wordt afgelegd, want een poort missen of afwijken van de lijn betekent strafpunten. Het moeilijkste onderdeel is het afscheiding van enkele schapen. “Dat is omdat schapen heel gehecht zijn aan elkaar. Je moet je schapen goed kunnen lezen. Als je dat niet kan, kan je je hond ook niet aansturen. Schapen, hond en handler moet één geheel vormen”, meent André De Lombaert , voorzitter van De Schapendrijvers Denderstreek.

Het schapendrijven vergt jaren training. Zeker voor de hond is het heel intensief. “Een border collie die tien kilometer loopt is niet moe, maar een border collie die tien minuten schapen moet drijven wel. Het hoofd van de hond zit dan volledig vol”, aldus De Lombaert.