Bob Savenberg na 25 jaar opnieuw op de planken

Dilbekenaar Bob Savenberg staat na 25 jaar opnieuw zelf op de planken. In de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode, de gemeente waar hij opgroeide, bracht hij afgelopen vrijdag een selectie uit z'n vijftigtal zelfgeschreven nummers. Je komt telkens ook te weten hoe de nummers zijn ontstaan, en waar ze écht over gaan.

In 1984 stond Bob Savenberg mee aan de wieg van Clouseau. Sappige roddels over die groep moeten we bij optredens van Bob Savenberg niet verwachten. Interessante weetjes over de nummers die hij voor ze schreef dan weer wel. En nieuw werk, want 25 jaar staat Savenberg opnieuw op het podium. “Het is beginnen kriebelen toen mij gevraagd werd om mee te doen aan een tribute voor Clouseau in De Meent, legt Savenberg uit. “Daarnaast vroeg mijn dochter mij tijdens de coronaperiode waarom ik geen nummers meer schreef. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Savenberg belandde bij platenbaas Hans Custers, 80 jaar intussen, en die zag het meteen zitten. Je eerste concert mogen geven waar je roots liggen, dat maakt het nog extra bijzonder. Maar veel stress heeft Savenberg niet meer. “Het zijn bijna allemaal mensen die ik ken die in de zaal zitten. Zij zullen de verhalen die ik vertel wel kennen. Maar ik zit ook in de politiek. En die komen allemaal kijken. En dan denk ik: die gaan vanaf nu wel een ander beeld hebben over dat één gemeenteraadslid”, aldus Savenberg.