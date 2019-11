Boek 'Kiki en Olaf' wil anderstalige kinderen én hun ouders taalprikkels geven

In het stadhuis van Vilvoorde is vandaag het voorleesboek ‘Kiki en Olaf’ voorgesteld. Het boek is gebaseerd op twee theaterproducties die actrice Sara Pieters voor kinderen maakte. Dankzij eenvoudige taal en extra voorleestips kunnen kinderen en ouders die Nederlands leren nu samen de taal oefenen.