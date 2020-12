Boek schetst portret van alle hedendaagse Belgische prinsessen

Royaltywatcher Joël Vanden Houden uit Sint-Genesius-Rode schreef een boek over de prinsessen van ons land. Ze deed dat samen met haar ex-collega Brigitte Balfoort. In hun boek passeren alle nog levende prinsessen van ons koningshuis de revue.

Prinsessen van België is volgens de auteurs een luchtig lees- en kijkboek en een uiterst geschikt nieuwjaarscadeau. Nog maar eens een boek over de monarchie denk je misschien, maar dit onderwerp doet het nog altijd bijzonder goed. “We hadden niet gedacht dat het zo’n succes ging worden. Er zijn al 4.000 exemplaren verkocht. Blijkbaar zijn de prinsessen in België populair en blijven ze actueel”, zegt auteur Joël Vanden Houden.

Van troonsopvolgster Elisabeth tot de kersverse prinses Delphine en haar dochter Josephine, alle nog levende prinsessen komen in het boek aan bod. “Het zijn sterke vrouwen die met beide voeten in de 21ste eeuw staan. Het is geen boek met smeuïge onthullingen, maar een boek dat je een goed gevoel geeft als je het leest. Dat mag wel na zo’n zwaar coronajaar”, aldus Vanden Houden.