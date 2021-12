Boek vertelt lange geschiedenis van bier Abdij van Grimbergen

De paters van de Abdij van Grimbergen schreven een boek over de geschiedenis van het Grimbergenbier. “De Vierde Feniks” gaat helemaal terug in de tijd en neemt de lezer mee naar het bierbrouwen van de 16 de eeuw tot nu.

Elk detail van de geschiedenis van de Abdij van Grimbergen van kan je nalezen in “De Vierde Feniks”. Subprior Karel Stautemas verdiepte zich in de wereld van de bierbrouwers, tonnenmakers, bottelaars en ingrediëntensamenstellers. “Ik vond onder meer een dagboek van een pater die het heeft over een discussie aan tafel,” steekt Stautemas van wal. “Het ging er over dat de een pater het bier niet lekker vond. Waarop de brouwpater zegt: ‘ah, dan maak ik morgen wel iets anders, een tarwebier’. En zo kom je heel dicht bij wat zich vroeger heeft afgespeeld.”

Door de eeuwen heen werd de abdij meermaals verwoest en het brouwproces onderbroken. Vandaag is er een nieuwe microbrouwerij en wordt er voor de vierde keer binnen de muren van de abdij bier gebrouwen. Vandaar ook de titel van het nieuwe boek. “Het bier is echt een bron van inkomsten geweest. Vroeger brouwden de paters voor eigen gebruik, maar vanaf 1958, met de Wereldtentoonstelling in Brussel, is het een commercieel gegeven geworden,” legt Stautemas uit. “Gelukkig maar, want mocht onze abdij het bier, de kies of het brood niet hebben, dan hadden we al lang de deuren moeten sluiten.”

De Vierde Feniks is te koop bij Standaard Boekhandel en bij het Fenikshof.