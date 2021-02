In Zaventem start een project rond boekentillen. Een boekentil is een soort minibibliotheek voor buurtbewoners die er boeken met mekaar kunnen ruilen.

Boekenruilen via boekentil in Zaventem

De bibliotheek van Zaventem en het Buurtwerk zetten mee hun schouders onder het initiatief. Gisteren werd de eerste boekentil geplaatst in de voortuin van buurthuis Mozaïek aan de Olmenstraat. Het is de bedoeling om nog dit jaar in al de vier deelgemeenten van Zaventem een boekentil te plaatsen.