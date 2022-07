Boerenprotest in Pamel: "Steun landbouw in Pajottenland"

Er was vanmorgen boerenprotest in Pamel. Landbouwers maken zich grote zorgen over het stikstofakkoord. “Als er niks verandert, is de landbouw in het Pajottenland ten dode opgeschreven,” klonk het aan het Provinciaal Proefcentrum in Pamel.