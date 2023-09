Bootje varen in een pompoen op Pumpkinmania in Kasteel Groot-Bijgaarden

Nog tot begin november staat het Kasteel van Groot-Bijgaarden in het teken van pompoenen. Het herfstfestival Pumpkinmania is er voor het eerst neergestreken. De komende maanden staan er een pak activiteiten op het programma, zoals bootje varen in een uitgeholde pompoen. Bijzonder is dat Pumpkinmania elk jaar een extra thema toevoegt. Dit jaar zijn dat dinosaurussen en zie je elf sculpturen die aangekleed zijn met… pompoenen.